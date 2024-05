Integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem do HRSM tomam posse

Durante a comemoração da Semana da Enfermagem no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), nesta quinta-feira (16), os membros eleitos para compor a gestão 2024/2026 da Comissão de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) do HRSM tomaram posse.

A Comissão de Ética vai representar o Coren-DF dentro da unidade. As comissões de ética de enfermagem desempenham função crucial no fortalecimento do trabalho da categoria, sendo responsáveis por atividades educativas, consultivas de conciliação e de orientação relacionadas ao exercício ético profissional do profissional de enfermagem.

“Aqui no HRSM são oito membros que formam a Comissão de Ética de Enfermagem. A comissão tem o papel de assessorar a chefia de enfermagem, elaborar cronograma e planejamento, apresentar anualmente o relatório de atividades, entre outras coisas”, detalha o enfermeiro do Coren-DF, Edmon Martins.

Além da posse na Comissão de Ética, ao longo do dia as equipes de enfermagem tiveram várias palestras sobre temas como empreendedorismo na enfermagem, tratando principalmente da área de estética. A palestrante convidada foi a enfermeira esteta Carollyna Maciel.

“O objetivo é mostrar que podemos empreender em várias áreas. A estética cresceu bastante, é rentável e temos respaldos do Coren-DF para atuar. Então, saímos ainda mais habilitados com uma visão por inteiro do paciente, transformamos vidas e melhoramos a autoestima por meio do nosso trabalho”, explica Carollyna.

A tesoureira do Coren-DF, Valda Fumeiro, ministrou palestra sobre saúde mental, que tratou de questões importantes como inteligência emocional, empatia e equilíbrio.

“Foi um dia dedicado às equipes de enfermagem, pois são profissionais que se dedicam ao máximo, saem de suas casas para cuidar de quem precisa. Algumas palestras foram mais técnicas e outras mais motivacionais”, diz a gerente de Enfermagem do HRSM, Kariny Bonatti. Durante os intervalos do evento foi servido lanche e houve o sorteio de brindes.

*Com informações da Agência Brasília.