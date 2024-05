Águas Claras terá um novo endereço para a Biblioteca Pública da cidade

A Biblioteca Pública de Águas Claras será transferida para um novo endereço. Após ter sido reinaugurada em 2023, a Administração Regional de Águas Claras optou por transferir a biblioteca para o Parque Sul, perto do Hospital Brasília. A inauguração do novo espaço ainda não tem data, mas a administração promete muitas melhorias.

Biblioteca pública de Águas Claras está fechada atualmente porque será transferida para o Parque Sul. Foto: Amanda Karolyne

Um ponto fixo na cidade desde 2009, a Biblioteca ficava localizada na Rua Ipê Amarelo, onde contava com um acervo de cerca de 2,5 mil exemplares de livros. Ela havia sido reinaugurada em agosto de 2023, depois de uma reforma.

Agora, segundo a Administração regional de Águas Claras, após a entrega da obra do Parque Sul realizada pela Terracap, o órgão optou pela transferência das instalações. Dessa forma, os estudantes que forem utilizar as instalações do espaço, poderão usufruir de uma biblioteca totalmente nova, ampla, recém-construída e segura.

A servidora pública Liliane Rocha, 45 anos, mora perto da antiga Biblioteca Pública de Águas Claras, e não consegue se lembrar de quando o espaço funcionava. “Já precisei usar para concurso público, e estava fechada, era um espaço tranquilo para você estudar sem barulho”.

Liliane acredita que se o novo espaço for maior, mais adequado e aberto, todos terão a ganhar. Até mesmo a filha dela, já que Liliane não precisa mais usar a Biblioteca para os estudos, “Até porque esse espaço antigo é pequeno, essa mudança vai ser boa, será legal.

A auxiliar administrativa Leticia Aureliano, 28 anos, mora em Águas Claras e já frequentou a antiga Biblioteca. Para a moradora da região, como concurseira, as expectativas são grandes para a nova instalação e as melhorias do local de estudos. “Espero que vá para um lugar mais espaçoso, porque a atual é muito pequena”.

Leticia aponta ainda que é importante que a ventilação e conexão com internet sejam consideradas. “E banheiros e espaço para alimentação, porque geralmente quem vai estudar fica lá por muitas horas”, acrescenta.

Melhorias que virão com o novo espaço

Conforme a administração, o local será reaberto o mais breve possível, assim que finalizadas a organização do acervo e demais detalhes operacionais.

Para quem frequentava a antiga Biblioteca, vai ser um avanço de um local pequeno e com instalações antigas, para um local amplo, recém-construído e seguro. Além de contar com banheiros feminino, masculino e banheiro para portadores de necessidades especiais. A nova Biblioteca de Águas Claras também contará com um Espaço Gourmet para que os usuários do espaço possam realizar refeições, principalmente para aqueles que estudam o dia todo.

O administrador regional de Águas Claras, Mário Furtado, acredita que a cidade merece uma biblioteca pública com mais estrutura. “Com a construção do Parque Sul, decidimos por transferir as instalações. A nossa população poderá usufruir de um espaço totalmente novo. O prazer em estudar e fazer uma boa leitura se faz com condições de estudo, tanto física como de segurança. Estamos cuidando de cada detalhe com muito carinho. Em breve, nossos estudantes terão um espaço aconchegante para estabelecer suas rotinas diárias de estudo”.