Juliette Freire expõe ‘culpa grave’ por fazer sexo com homens com quem não tinha intimidade

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Juliette Freire contou que durante muitos anos teve um diário, que servia também com um “caderno de culpa”. Ali, a então maquiadora e estudante de direito anotava tudo relacionado às suas ações e reações como se fosse uma análise pessoal. A campeã do BBB 21 lembrou que uma das atitudes que a incomodava bastante era ter relações sexuais com homens que não tinha intimidade.

“Eu tinha um caderno de culpa e entendia quando sentia isso, eu precisava anotar para me analisa. Um exemplo: Falei uma coisa ruim para meu irmão, uma culpa grave”, começou Juliette. “Fiz sexo com uma pessoa que eu nem tinha tanta intimidade, culpa grave. Comecei a entender de onde vinha essa culpa e comecei a equilibrar. Eu fazia a minha análise”, reconheceu a cantora em entrevista ao podcast E Você, de Manuela Xavier.

Por conta do caderno, Juliette disse ter conseguido construir limites e “uma ética meio que própria” que não a machucasse nem ao outro. “Não é uma ética imposta. Às vezes o que é ético para mim, pode não ser para outra pessoa. Isso me faz bem. Eu sinto que estou equilibrada”.

Juliette disse que conseguiu também mudar suas atitudes a partir das suas anotações. “Comecei a trabalhar isso. Existe a preocupação com o outro, o sentimento de empatia, igualdade, mas existem outras coisas e eu tento equilibrar. Hoje me sinto muito mais desprendida de culpa em relação a minha família, talvez porque eu tenha conseguido ajudá-los”, pontuou sobre a autoanálise.

Ela prosseguiu: “Me sinto mais livre para viajar, para comprar uma roupa, gastar, para usufruir de algumas coisas, exercer minha intelectualidade plena sem me sentir culpada”.