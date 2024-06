Instituto de Pesquisa e Estatística do DF completa dois anos

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), fundado em junho de 2022, por meio da Lei nº 7.154, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), completa dois anos nesta sexta-feira (7).

Visando dar continuidade ao legado de mais de cinco décadas da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), o IPEDF atua como uma autarquia dedicada a desvendar a realidade da capital federal e sua área de influência.

“Nossa missão é trabalhar como um órgão que dá apoio à tomada de decisão. Esse é o nosso DNA. Sabemos que a ciência é complexa e não conseguiríamos isso sem a participação e colaboração de todos que contribuem para a produção de conhecimento”, disse o diretor-presidente, Manoel Barros, em agradecimento aos empregados e servidores.

Ao longo desses dois anos, o instituto passou por uma reestruturação e criou a Diretoria de Estratégia e Qualidade (Diesq), que segue os mesmos padrões da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), ligada à Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF).

O ato solene em comemoração aos dois anos do instituto contou com a presença do diretor-presidente Manoel Clementino, que também representou as diretoras de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas e de Estratégia e Qualidade de Vida, Dea Fioravante e Sônia Gontijo; da diretora de Estudos e Políticas Sociais, Marcela Machado; do diretor de Administração Geral, Leandro Mota; do diretor de Estudos e Políticas Ambientais e Territoriais, Werner Vieira; do tenente Ferreira e subtenente Mata, do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF); e da subcontroladora de Governança e Compliance da Controladoria-Geral do DF (CGDF), Cecília Fonseca, que ministrou a palestra Ética e integridade no poder público.

Durante o evento, o diretor-presidente falou sobre o plano de carreira que está sendo desenvolvido. “Estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Economia para viabilizar a aprovação da carreira. O projeto de lei está praticamente pronto para a carreira dos novos servidores que ingressarão”. Barros apresentou os três primeiros contratados por meio do concurso público para a carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG-DF). “Parece pouco, mas isso é muito significativo dentro do contexto do GDF. Sinal de que o governo olha para nós, se preocupa e valoriza a nossa instituição”, finalizou.

*Com informações da Agência Brasília