Sobradinho recebe mais uma edição da Semana do Produtor Rural

Com o intuito de promover a integração e a capacitação de produtores rurais da região, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) promove a Semana do Produtor Rural de Sobradinho, entre os dias 8 e 23 de junho. O evento traz excursões técnicas, palestras, reuniões sobre atividades produtivas com potencial de desenvolvimento na região, além de campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos.

“A semana do produtor de Sobradinho busca intensificar a capacitação dos produtores rurais. Trazemos metodologias diversificadas, para que se torne um evento dinâmico e interessante para o produtor, dentro dos temas e culturas de grande potencial da região”, explica a gerente do escritório da Emater-DF em Sobradinho, Clarissa Campos. “Também trazemos assuntos novos para os produtores, como a reunião técnica sobre frutas vermelhas, por exemplo”, completa a gerente.

Com início no sábado (8), a programação começa com o Dia Especial de Fenação, que busca capacitar e organizar os produtores em um grupo de interesse sobre o assunto, unindo criadores de animais em busca de soluções para uma alimentação adequada na época da seca.

A programação também vai contar com uma oficina prática de construção de tanque de ferrocimento, em que os produtores vão aprender como levantar essa estrutura em sua propriedade, além de reuniões sobre cultivo de frutas vermelhas, sobre a comercialização por meio de “colha e pague” e excursões para conhecerem experiências de sucesso e aprenderem mais sobre a produção de café e de mandioca da Embrapa Cerrados, e um exemplo bem sucedido de manejo de hortaliças para redução de custos e aumento da produtividade, no Núcleo Rural Taquara.

O encerramento da semana acontece no dia 23, com a edição especial da tradicional Feira do Padre, no estacionamento da Administração Regional de Sobradinho. O objetivo é mostrar o potencial agropecuário da região por meio dos produtos da feira, desde a produção de flores e hortaliças diversas, até produtos de agroindústrias como queijos, geleias, panificados e vinhos.

*Com informações da Agência Brasília.