Hospital de Base tem novo diretor clínico

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) definiu seu novo diretor clínico, na última quarta-feira (29). Dois médicos concorriam à posição: Lillian Campos dos Santos e Luiz Henrique Athaides Ramos. Com uma proposta pautada pela medicina, Luiz Henrique Athaides Ramos venceu o pleito, recebendo 118 dos 213 votos, e cumprirá um mandato de um ano.

A votação, que ocorreu das 9h às 19h30, foi exclusiva para os médicos ocupantes de cargos ou empregos do corpo clínico do HBDF, conforme estipulado no Artigo 5º do Edital da Eleição do Diretor Clínico.

O novo diretor clínico traz experiência ao cargo. Já ocupou o posto de chefe do Serviço de Hematologia, Hemoterapia e Transplante de Medula Óssea, além de ser o responsável técnico do banco de sangue e presidente do Comitê Transfusional. Ramos também atua como médico hematologista no Grupo Oncoclínicas-DF e professor universitário, destacando-se por suas contribuições acadêmicas e de gestão.

Ao assumir a diretoria, Ramos terá a missão de ser a ponte entre o corpo clínico e a Diretoria Técnica, coordenando os médicos e representando seus interesses. “Realizar uma gestão participativa, pautada pela medicina baseada em evidências, com ética, empatia e visão estratégica”, declarou o novo diretor, ressaltando a importância de uma assistência médica de qualidade.

Segundo a Resolução nº 2.147/2016 do Conselho Federal de Medicina (CFM), o diretor clínico deve garantir excelentes condições de trabalho para os médicos e assegurar que todos os pacientes recebam assistência médica adequada. Entre suas atribuições, também estão a supervisão dos atos médicos praticados pelo corpo clínico, o incentivo à criação e organização de centros de estudos, e a garantia de boas condições de aprendizagem para estagiários e residentes.

Com sua experiência e promessas de uma gestão ética e participativa, Luiz Henrique Athaides Ramos iniciou seu mandato na quarta-feira (5) com o compromisso de fortalecer a assistência médica no HBDF, beneficiando tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes da instituição.

*Com informações do IgesDF

Agência Brasília