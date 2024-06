Veículo capota após colisão com outro carro na W3 Sul

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) às 12h59 (7), empenhando três viaturas.

A equipe de socorro no local da ocorrência descobriu que foi uma colisão entre um VW Virtus de cor cinza conduzido pelo motorista de 51 anos, conduzia um Fiat Palio Fire de cor prata conduzido por um homem de 26 anos, no sentido sul norte da avenida para o Hospital Sara Kubitschek W3 sul.

O condutor do Virtus foi encontrado pelos socorristas com escoriações no membro superior direito e um corte com sangramento ativo na região da cabeça. Foi avaliado e transportado para o IHBB, consciente, orientado e estável. O condutor do Pálio não sofreu nenhum dano.