Inscrições para quase 6 mil vagas em cursos técnicos terminam neste domingo (30)

Terminam neste domingo (30) as inscrições para quase 6 mil vagas em cursos de nível técnico médio, especialização técnica e de qualificação profissional, ofertados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), nas unidades da rede pública de ensino do DF. São 5.824 vagas em sete regionais de ensino. Todas as etapas do processo seletivo bem como as aulas são totalmente gratuitas.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site na SEEDF. Cada candidato pode se inscrever em apenas uma formação. Os cursos podem variar de acordo com cada regional de ensino, tanto na modalidade presencial quanto à distância (EAD). O processo seletivo será por sorteio.

Já no Centro de Educação Profissional (CEP) da Escola de Música de Brasília (EMB), o processo de seleção para o ingresso ocorrerá de formas distintas: sorteio, exames práticos e teóricos ou etapa única.

Confira o cronograma

– Inscrições

Até o dia 30

– Resultado da 1ª chamada

A partir das 18h de 12 de julho

– Interposição de recurso

Em 15 de julho, no horário de funcionamento da secretaria escolar

– Divulgação de listagem de cadastro reserva

Em dia 24 de julho, a partir das 18h.

Os cursos disponíveis em cada regional de ensino assim como informações adicionais sobre o processo seletivo podem ser conferidos no edital.

Com informações da Agência Brasília