Inscrições para o VII Prêmio Codeplan são prorrogadas até 17 de outubro

O concurso tem o objetivo de incentivar pesquisas sobre o desenvolvimento econômico e políticas sociais, urbanas e ambientais

Foram prorrogadas as inscrições para o VII Prêmio Codeplan de trabalhos técnicos-científicos para até o dia 17 de outubro. Realizado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) e o Governo do Distrito Federal e com o apoio do Sesi e Senai, a sexta edição do concurso tem o objetivo de incentivar pesquisas sobre o desenvolvimento econômico e políticas sociais, urbanas e ambientais que sejam voltadas para o DF. As informações são da Agência Brasília.

Podem participar do concurso os candidatos de qualquer nacionalidade. Porém, é preciso que possuam curso superior completo, com duas opções de categorias: padrão ou jovem pesquisador. Os trabalhos podem ser feitos de forma individual ou em grupos, desde que estejam dentro do tema “Desenvolvimento do Distrito Federal, da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – Ride e Área Metropolitana de Brasília – AMB”.

Os candidatos também podem apresentar trabalhos de monografia de conclusão de curso ou resultados de pesquisa feitas em 2020 e 2021. O pré-requisito é ter pelo menos 25 anos completos até a data da inscrição do Concurso, e devem assinalar na capa do trabalho a categoria jovem pesquisador.

Os interessados em participar do concurso, devem preencher uma ficha de inscrição até a nova data limite de 17 de outubro no link https://premio.codeplan.df.gov.br. Os inscritos devem enviar o tema do trabalho, documento de identidade com CPF, e comprovante de formação acadêmica. Além de um termo de um termo de cessão dos direitos patrimoniais de texto, voz e imagem, disponível no anexo III do edital e um resumo do trabalho com, no máximo, 500 palavras. Os trabalhos devem conter pelo menos 20 páginas incluídas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT).

O prazo foi estendido para que mais pessoas possam inscrever seus trabalhos. “O número de inscrições é ampliado nos últimos dias do prazo, e nesta edição recebemos pedidos de prorrogação antes mesmo do fim. Por isso a Codeplan optou por prorrogar o prazo de inscrições da sétima sexta edição do prêmio de trabalhos técnico-científicos.

O prazo foi estendido por poucos dias para não comprometer o cronograma final do concurso e viabilizar a participação de mais inscritos”, esclarece o presidente da Codeplan, Jean Lima.

Os projetos vencedores serão publicados no Diário Oficial da União. Na categoria padrão os finalistas receberão R$ 8 mil primeiro colocado; R$ 6 mil para o segundo colocado e R$ 4 mil para o terceiro lugar. Já na categoria jovem pesquisador, o ganhador receberá R$ 4 mil.