Inscrições para o 5° ciclo do Renova-DF estão abertas

Mais 3,5 mil pessoas terão oportunidade de se qualificarem e se inserirem no mercado de trabalho da construção civil

Estão abertas as inscrições para o 5º ciclo do Renova-DF, programa de qualificação profissional e renovação de equipamentos públicos do Governo do Distrito Federal (GDF), vão até 31 de dezembro. São 3,5 mil oportunidades para chamamento direto e outras 1 mil vagas para cadastro reserva.

Os candidatos selecionados, que serão conhecidos em 5 de janeiro, participarão de cursos de qualificação profissional com duração de 240 horas, distribuídas em 20 horas semanais e ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF).

Nas aulas, os alunos terão contato com noções de diversas profissões como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro, pintor e pedreiro.

Os cursos e o diploma do Renova-DF oferecem aos participantes uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho da construção civil já com uma experiência prática, pois as atividades são ministradas em equipamentos públicos das regiões administrativas do DF, como quadras poliesportivas, praças, parquinhos infantis, pontos de encontro comunitário, jardins, entre outros.

Dados divulgados pela Companhia de Planejamento (Codeplan-DF) evidenciam a força da construção civil na economia do DF. No último boletim do Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal (Idecon/DF), a construção civil é responsável por 2,2% da atividade econômica brasiliense e 51,1% do setor industrial, e evoluiu 16,6% no confronto dos segundos trimestres de 2020 e 2021.

De acordo com a Codeplan-DF, o ritmo de obras no DF aumentou o nível de ocupados na atividade (que apresentou uma variação positiva de 14,7% entre novembro de 2020 e de 2021, segundo o último Boletim Mercado de Trabalho no DF), o que contribuiu para o crescimento desse segmento produtivo.

“Os números são bons e a tendência em 2022 é continuar evoluindo”, avalia o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF), Dionyzio Klavdianos, e reforça a importância de uma iniciativa como o Renova-DF para o setor. “É natural que se continue a ter contratação de mão de obra, e esse trabalho vem muito a calhar, principalmente para quem entra como ajudante. Já ter algum tipo de experiência na área ajuda muito”.

Durante cerimônia de formatura de 800 alunos do Renova-DF, o secretário de Governo, José Humberto Pires, destacou que não é só na área privada que o setor está aquecido: “Estão acontecendo mais de 1.400 obras no DF e o orçamento para investir em 2022 é de R$ 3 bilhões. Isso significa mais obras e oportunidades de trabalho”.

O secretário de Trabalho, Thales Mendes, ressalta a importância que a iniciativa terá para a cidade em 2022. “O Renova-DF deixa de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado que deu certo, e economiza dinheiro público ao realizar as reformas nos equipamentos públicos. Esse programa é o resgate da dignidade das pessoas que participam dele e de todos os demais envolvidos no processo”, pontua.

Inscrições

Podem participar do Renova-DF pessoas acima de 18 anos de idade, com residência comprovada no DF, e que estejam desempregadas. As inscrições podem ser feitas até dia 31 de dezembro por meio de um formulário eletrônico.

Os alunos estudam quatro horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira, e têm direito a benefícios, como auxílio pecuniário no valor equivalente a um salário mínimo mensal (R$ 1.100); vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Flávio Botelho, da Agência Brasília