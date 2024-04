Inscrições para curso de gestão em segurança pública terminam na próxima terça (30)

Podem se inscrever servidores da Polícia Civil (PCDF), da Polícia Militar (PMDF) ou do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). A participação também é aberta a servidores lotados na Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), comissionados sem vínculo ou cedidos de outros órgãos. A documentação necessária deverá ser enviada por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) – para concorrer, o servidor deve preencher este formulário eletrônico.

“Com a regulamentação, o curso passa a ser ofertado de forma regular, o que possibilitará uma contribuição mais efetiva dos servidores com as políticas de segurança pública. Além disso, é mais uma oportunidade de valorizá-los e de promover ainda mais integração”, ressalta o titular da SSP-DF, Sandro Avelar.

A institucionalização do curso integra o eixo 5 do programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, denominado Servidor Mais Seguro. Um dos objetivos do eixo é valorizar as carreiras dos órgãos de segurança pública.

A capacitação contribui para a formação de gestores das instituições. “O projeto pedagógico tem como foco a preparação de futuros dirigentes da segurança pública do DF”, reforça o secretário-executivo de Gestão Integrada, Bilmar Angelis.

Com informações da Agência Brasília