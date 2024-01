Inscrições para Corrida de Reis Mirim começam sexta

A largada, programada para as 8h, no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade, se dará com baterias, de acordo com a faixa etária do participante

As inscrições para a Corrida de Reis Mirim serão abertas às 10h desta sexta-feira (12). O evento ocorrerá no dia 20 às 8h, abrangendo crianças de 4 a 13 anos. Serão 3 mil vagas e o cadastro deve ser feito através da plataforma Sympla, em link disponível da Secretaria de Esporte e Lazer.

A largada, programada para as 8h, no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade, se dará com baterias, de acordo com a faixa etária do participante. Os percursos variam de 50 metros a 300 metros. “A Corrida de Reis é um evento para ser celebrado em família; e, pensando nisso, nós estendemos essa celebração às crianças”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “É um evento lúdico e que promove desde cedo uma competitividade saudável”.

Parceria

Os inscritos poderão retirar o kit do evento nos dias 17 e 18 de janeiro, impreterivelmente das 10h às 19h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O kit será composto por ecobag, camisa oficial do evento, número de peito e viseira. Durante a retirada, o corredor poderá doar, de forma voluntária, 2 kg de alimento não perecível. A arrecadação será feita por equipes da Defesa Civil do Distrito Federal (PCDF) em parceria com a Chefia Executiva de Políticas Sociais, por meio da ação Solidariedade Salva.

O kit somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição. Como também documentação que confirme a condição de pai, mãe ou responsável do menor, sendo necessária a apresentação do original.

A premiação da Corrida de Reis Mirim, patrocinada pelo BRB, será de R$ 67 mil, valor a ser convertido em compras de bicicletas que serão entregues às crianças vencedoras oficiais de cada bateria. Todas as crianças inscritas receberão medalhas de participação.

As informações são da Agência Brasília