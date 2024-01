Órgãos públicos recebem Selo Dourado por apoio à amamentação

Segundo o decreto, podem utilizar as chamadas salas douradas as servidoras e empregadas terceirizadas em estágio de amamentação

Órgãos do Distrito Federal receberam o Selo Dourado nesta quinta-feira (11) como reconhecimento à criação de salas de apoio às mulheres para amamentação. O objetivo da Sala Dourada é garantir a manutenção do aleitamento materno e valorizar o retorno e a permanência da mãe no mercado de trabalho. O decreto foi publicado no ano passado, e o selo teve a cerimônia de entrega durante evento no Palácio do Buriti.

Segundo o decreto, podem utilizar as chamadas salas douradas as servidoras e empregadas terceirizadas em estágio de amamentação e que necessitem coletar ou armazenar o leite materno durante o horário do expediente.

As salas de apoio à amamentação devem ser instaladas em área apropriada, com conforto e privacidade. Além disso, precisam proporcionar um ambiente tranquilo, que permita a adequada acomodação da nutriz, sem interrupções e interferências externas.

Adequação de espaços

Ao comentar o decreto e a entrega do selo a órgãos públicos, a governadora em exercício Celina Leão ressaltou a importância da medida: “O selo é dado aos órgãos públicos que preenchem pré-requisitos e contam com espaço de amamentação. Hoje foi uma alegria entregá-lo para vários órgãos do governo, e a Secretaria de Saúde foi um destaque, onde avançou mais ainda em salas de amamentação. A ideia, até o final do governo, é que todas as secretarias tenham um local específico para amamentação”.

Por sua vez, o superintendente do Hospital de Base, Guilherme Porfirio, reforçou: “O Hospital de Base ganhou essa sala de amamentação no final do ano passado, onde a nossa colaboradora agora tem o espaço adequado para fazer a ordenha. O leite é muito importante para o crescimento, para a formação dos ossos do recém-nascido. Antigamente, essa profissional não tinha esse espaço adequado”.

Receberam o selo o IgesDF, além dos hospitais regionais da Asa Norte, de Planaltina e de Santa Maria; as salas de apoio à mulher trabalhadora que amamenta no Anexo do Palácio do Buriti e na Secretaria de Saúde (Edifício PO 700), o BRB e a Secretaria da Mulher (SMDF).

Agência Brasília