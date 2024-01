Inscrições gratuitas para formação de gamers abrem nesta segunda (29)

Com duração de quatro meses, as aulas na Biblioteca Nacional de Brasília estão previstas para começar no dia 19 de fevereiro

Começam nesta segunda-feira (29), às 10h, as inscrições para o curso de Proplayer, formação de gamers profissionais, que será promovido na Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Podem participar jovens e adultos a partir dos 13 anos de idade. No total, serão disponibilizadas 50 vagas, das quais 30 são para a comunidade. O link de inscrição será disponibilizado nas redes sociais da BNB.

O treinamento é fruto de uma parceria do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), e o Instituto Evolução. As aulas serão ministradas pelos profissionais da Federação Brasiliense de Esportes Eletrônicos e Tecnologia (FBDEL) na Arena Educacional, novo espaço montado na BNB. As 20 vagas restantes serão disponibilizadas para os associados da FBDEL.

“Como centro de conhecimento e aprendizado, estamos abrindo as portas para os espaços criativos. São vagas gratuitas para a comunidade para o desenvolvimento de gamers, dando a oportunidade para jovens e adultos ingressarem nesse mercado, que mais cresce no mundo”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

Com duração de quatro meses, as aulas estão previstas para começar no dia 19 de fevereiro. Serão formadas cinco turmas com dez alunos cada. Ao término, os participantes receberão certificados de participação.

Requisitos e temática

Para se inscrever, o aluno deverá ter conhecimento básico de informática e, preferencialmente, já ter algum contato prévio com quaisquer dos jogos competitivos que serão apresentados no decorrer do curso, além de ser maior de 13 anos de idade, preferencialmente, devido aos jogos que serão utilizados durante a capacitação.

Os participantes terão aulas sobre o cenário de esportes eletrônicos existente no Brasil e no mundo, em como funciona o processo de formação para se tornar um cyber atleta, noções de mecânicas e táticas de alguns jogos competitivos já estabelecidos no cenário, além de aprender a criar um plano de treino para encaixar na rotina, assim como os aspectos importantes para se tornar um proplayer.

Com informações da agência Brasília