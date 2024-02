Inscrições de mestrado na UnB para servidores termina nesta quinta (29)

Terminam nesta quinta-feira (29), às 18h, as inscrições para o programa de pós-graduação em economia na Universidade de Brasília (UnB) destinado a servidores públicos do Governo do Distrito Federal (GDF). São 35 vagas para o mestrado profissional com enfoque nas áreas de gestão, inovação, economia e tecnologia.

‌Os interessados devem acessar este link para obter mais informações do processo seletivo.

A divulgação da homologação das inscrições está prevista para 4 de março, com os dias 5 e 6 destinados a reconsiderações. A prova escrita está prevista para 8 de março, enquanto o envio do projeto deve ser feito no dia 11 do mesmo mês. Dois dias depois, no sábado (13), a UnB vai divulgar o resultado da prova e o gabarito. Até o fim do mês, a universidade fará a análise dos projetos e currículos e novas reconsiderações para, em 1º de abril, divulgar o resultado final dos aprovados para o mestrado.

‌“A capacitação, além de diminuir os riscos da gestão, traz engajamento, promove o desenvolvimento pessoal e profissional, gera reconhecimento, melhora a qualidade de vida, o resultados das equipes e as entregas para a população”, avalia a diretora-executiva da Escola de Governo (Egov), Juliana Tolentino. Segundo a gestora, os benefícios do mestrado vão além. “Uma gestão inovadora promove a resolução de problemas com simples ações. Além do laboratório de inovação, a Egov tem investido constantemente em eventos e cursos práticos voltados para a inovação no setor público”, acrescenta.

O investimento do GDF no projeto é de R$ 1,2 milhão e podem participar servidores efetivos de qualquer carreira da administração direta e indireta. O acordo foi celebrado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), a Secretaria de Economia (Seec), a Egov e a UnB. O objetivo do curso é a capacitação, o aperfeiçoamento e a especialização técnica, para o desenvolvimento institucional e da gestão pública do DF. Gratuito, o mestrado é uma parceria inédita da FAPDF com a UnB.

“Essa parceria com a UnB é importante do ponto de vista da formação dos nossos profissionais em si, assim como para aumentar a capacitação e o entendimento dos nossos servidores sobre a importância dessa cadeia de tecnologia e inovação em todo o DF”, avalia o presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.