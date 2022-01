Inscrições abertas para bolsas de estudos integrais do GDF

Para população geral, é necessário comprovante de conclusão do ensino médio em escola pública do Distrito Federal

Luciana Costa

[email protected]

As inscrições começaram na terça-feira (4) para o Programa de Concessão de Bolsas de Estudos, de autoria da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Os candidatos têm até 18 de janeiro para inscrever-se gratuitamente. Ao todo, são 100 bolsas de estudos integrais para o primeiro semestre de 2022, sendo 43 para servidores e empregados públicos, e 57 para a população geral

Para realizar a inscrição, os interessados devem preencher formulário eletrônico, disponibilizado no site da Escola do Governo (Egov), e anexar a documentação exigida conforme o edital. Para os servidores e empregados públicos, também serão avaliados critérios como tempo de serviço, quantidade de dependentes, faixa salarial e assiduidade no trabalho.

Para população geral, é necessário comprovante de conclusão do ensino médio em escola pública do Distrito Federal. Os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020, com nota mínima de 500 pontos em cada prova, incluindo a redação. Além disso, devem comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário-mínimo e meio.

De acordo com o relatório recente do Observatório da Educação Superior, o número de interessados em ingressar em faculdades particulares cresceu em 2022, com preferência pelo ensino híbrido, que mescla o presencial e o virtual. Para os pesquisadores, o aumento indica ‘confiança dos estudantes no cenário atual, em que quase 75% da população já foi imunizada com 1ª dose da vacina contra Covid-19’.

O estudo mostra que 63% dos jovens entrevistados planejam iniciar uma faculdade particular no primeiro semestre de 2022, este índice é maior do que 38% registrado em 2020. Eles julgam que somente 45% da carga horária dos cursos deveria ser dedicada às aulas presenciais tradicionais, tendo o restante ministrado ou por aulas remotas ou por conteúdos digitais ou mesmo por trabalhos práticos em comunidades ou empresas.

Lançado no final da década de 1960, o programa contemplou cerca de 370 alunos com bolsas de estudos em edições anteriores, segundo a Secretaria de Economia. As bolsas concedidas pelo Governo Distrito Federal podem ser uma alternativa aos programas federais, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e Financiamento Estudantil (Fies). Com os resultados previstos para o final de janeiro, a nota do Enem é essencial para qualificação dos jovens em universidades públicas e particulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Giovanna Brandão, 23, estudante de pós-graduação em Embriologia, teve que optar pelo regime híbrido de ensino. Para ela, atualmente, a maioria das pós-graduações funcionam em modelo híbrido, mesmo antes da pandemia. “O próprio curso que estou fazendo no momento já era nesse esquema, eles não precisaram se adaptar à pandemia”, acrescentou.

Embora prefira as aulas presenciais, ela afirma que “me incomoda, pouco, anotar as perguntas para retirar minhas dúvidas na aula presencial no mês seguinte. Porém, enxergo uma vantagem nas aulas gravadas na plataforma em detrimento das aulas “ao vivo” presenciais: pausar a videoaula para anotar com mais calma”, comenta a estudante.

Em comparação aos colegas de classe, Giovanna conta que a adaptação para aulas virtuais foi difícil para ela. “Eu já estava a tantos anos adaptada às aulas presenciais. Não sei como em dois anos eu conseguiria migrar meu esquema de estudo tão facilmente”, desabafa.

Saiba mais

• Consta no edital do programa que serão ofertadas bolsas para 24 cursos no Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF). Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, o interessado pode enviar e-mail para [email protected]

• Confira a lista de cursos oferecidos nesta edição: Administração (4); Biomedicina (4); Ciência política (1); Ciências biológicas (3); Ciências contábeis (4); Direito (9); Educação física – bacharelado (4); Educação física – licenciatura (4); Fisioterapia (5); Fonoaudiologia (5); Gastronomia (4); Gestão de recursos humanos (4); Gestão comercial (6); Gestão financeira (3); Gestão de processos gerenciais (3); Gestão pública (2); História (4); Jornalismo (4); Letras português/inglês (5); Nutrição (5); Pedagogia (5); Publicidade e propaganda (4); Radiologia (4); Relações internacionais (4)