Inscrição para a seleção estudantil da UnDF termina neste domingo (18)

Interessados em estudar em uma universidade pública e gratuita têm até este domingo (18) para fazer a inscrição em um dos 17 cursos superiores da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). A inscrição é feita somente pela internet, neste endereço eletrônico. Assim como nos anos anteriores, a seleção dos candidatos será feita com base na nota de uma das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ― 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. A nota a ser considerada ficará a critério do candidato.

O edital do processo seletivo estudantil de 2025 da UnDF foi lançado em 30 de abril, trazendo como novidade a oferta de vagas para três novos cursos: psicologia, nutrição e economia.

Cursos e vagas

Para o processo seletivo deste ano são ofertadas 740 vagas distribuídas entre os seguintes cursos: pedagogia, matemática, engenharia de software, sistemas de informação, gestão ambiental (matutino/vespertino), produção cultural, serviço social, gestão pública, gestão da tecnologia da informação, letras-inglês, atuação cênica, letras-português (matutino/noturno), dança, ciência da computação, psicologia, nutrição e economia.

De acordo com o edital, os candidatos poderão concorrer nas modalidades ampla concorrência (30% das vagas) e sistemas de cotas, contemplando estudantes de escolas públicas (40%) e pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista (TEA), pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas (30%).

“O nosso objetivo institucional é fortalecer a educação pública superior distrital. A universidade está ofertando vagas para 740 novos estudantes, assegurando sistema de cotas para estudantes. Desejamos contribuir fortemente para a transformação da realidade educacional e socioeconômica do DF e Ride [Região Integrada de Desenvolvimento]”, destaca João Felipe de Souza, presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo para o Ingresso de Estudantes (Copsie).

Todos os candidatos serão classificados conforme seu desempenho no Enem, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Após essa etapa, os candidatos que têm direito às cotas e que não alcançarem nota para ingresso por ampla concorrência, passarão a concorrer às vagas reservadas pelos demais sistemas de cotas. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de políticas de ações afirmativas para acesso ao ensino superior.

As informações completas e formulários sobre o processo seletivo estudantil para ingresso nos cursos de graduação da UnDF no segundo semestre de 2025 estão disponíveis no site da universidade.

Serviço

Seleção estudantil da UnDF para ingresso no segundo semestre deste ano

Inscrição: até as 23h59 de domingo (18)

Inscrições, gratuitas, podem ser feitas neste link

Dúvidas sobre a seleção estudantil deverão ser encaminhadas para o e-mail processoseletivo@undf.edu.br.

Edital e formulários: https://universidade.df.gov.br/pse-edital-2025-1/.

