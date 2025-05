Amapá registra maior aumento de homicídios entre estados em dez anos, mostra Atlas da Violência

LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Apesar da queda geral dos homicídios no Brasil, o Amapá registrou em 2023 o maior aumento proporcional de assassinatos entre as unidades da federação, tanto na comparação com 2022 quanto com 2013.



Considerando as taxas de homicídios por 100 mil habitantes, o Amapá teve 57,4 mortes em 2023, ante 40,5 em 2022, alta de 41,7%. Já na comparação com 2013, quando registrou 30,5 mortes, essa alta é de 88,2%.



É o que mostram dados do Atlas da Violência 2025, publicados pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.



Em números absolutos, o estado, com 516 mortos em 2023, figura na 23ª posição nesse quesito entre os estados, além do Distrito Federal. O aumento absoluto, na comparação de 2023 com 2022, foi de 158 vítimas.



Na comparação entre unidades da federação, considerando a taxa de mortos por 100 mil habitantes, dez estados registraram alta de homicídios, com Rio de Janeiro (13,6%) e Pernambuco (8%) atrás do Amapá.

Em 2023, as unidades com as piores marcas de homicídios, além do Amapá (com 57,4 mortes por 100 mil habitantes), foram a Bahia (43,9 mortes por 100 mil hab.) e Pernambuco (38 mortes por 100 mil hab.).

Considerando números absolutos, a maior parte, 6.616 óbitos, foi registrada na Bahia.



Como os dados fazem referência a 2023, a situação do Amapá, que tem 16 municípios, já havia sido abordada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A disputa entre facções criminosas por controle do porto de Santana -cidade da região metropolitana de Macapá e a mais violenta do país naquele ano- para o escoamento de drogas e a violência policial ajudavam a explicar, ao menos em parte, a posição do estado.



Segundo o Atlas, 11 unidades da federação alcançaram, em 2023, uma redução nos números de homicídios ao longo de oito anos. Em todo o período analisado, iniciado em 2013, as reduções foram registradas em DF, ES, GO, MG, PB e SP.



Segundo o Atlas, a redução de mortes violentas no país pode estar ligada a um conjunto de fatores que inclui o envelhecimento da população, o fim do confronto iniciado em 2016 entre PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho, as duas maiores facções criminosas do país, e boas práticas em políticas públicas, incluindo trabalho policial orientado por inteligência e programas de prevenção.



Os dados do Atlas da Violência têm como base o Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. Por isso, há diferenças entre os números usados no estudo e as estatísticas divulgadas por secretarias estaduais de segurança pública e pesquisas feitas a partir de dados criminais.