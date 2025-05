Reabertura de cratera na Marginal Tietê, em SP, provoca lentidão

A cratera que voltou a reabrir na madrugada do último domingo, 11, na Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes, causa transtornos aos motoristas ao longo da manhã desta segunda-feira, 12. O ponto é o mesmo que cedeu há um mês, no dia 10 de abril.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) disse que a sobrecarga nas redes de esgoto foi provocada pelas fortes chuvas na região norte da cidade de São Paulo na noite do último sábado, 10, que gerou novo dano ao sistema de esgotamento

“Técnicos da empresa trabalham em uma solução definitiva e as obras estão previstas para durar 30 dias, com a interdição inicial de três faixas da pista central”, disse a companhia.

A previsão é que a faixa da direita seja liberada nesta quarta-feira, 14, ao tráfego, se a chuva não prejudicar a evolução do trabalho.

“Em conjunto com as autoridades municipais, a companhia fará posteriormente a liberação de uma segunda faixa o quanto antes até a finalização completa da intervenção”, acrescenta a Sabesp

De acordo com a companhia, a obra está sendo conduzida com base em critérios de engenharia voltados à durabilidade, desempenho hidráulico e segurança na região afetada.

“Na ocorrência anterior, havia sido feita uma manutenção corretiva do sistema e a liberação simultânea da via, com foco na restauração da normalidade no curto prazo”, justificou a companhia. No entanto, a repetição do evento evidenciou a necessidade de substituição da estrutura existente.

Na noite do último domingo, 11, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) esteve no local da ocorrência, também garantindo a previsão de liberação de ao menos uma das três pistas interditadas até quarta-feira. “Depois, sucessivamente”, afirmou ele.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, agentes da CET interditaram totalmente o trecho do acidente, na pista central, no sentido Castelo Branco, há cerca de 300 metros da Ponte Atílio Fontana, no acesso da pista local para a central.

Rotas alternativas:

A CET orienta motoristas com destino à Rodovia Castelo Branco e Marginal Pinheiros a utilizarem a região da Lapa, seguindo pela Ponte da Freguesia do Ó, Avenida Ermano Marchetti, Rua Nossa Senhora da Lapa, Rua Pio XI, Avenida Cerro Corá, Avenida Queiroz Filho e Ponte do Jaguaré. Outras opções de caminhos alternativos são: Ligação Leste/Oeste e o Minianel Viário para acessar a Marginal Pinheiros e a zona sul.

