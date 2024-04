Inmet emite alerta de tempestade laranja para o Centro-Oeste

Luís Nova

[email protected]

O temporal do final da manhã desta quinta-feira (11) causou transtornos aos brasilienses. A tesourinha da via N1 alagou, a quadra 202 Norte também ficou comprometida, uma árvore caiu em Planaltina e aconteceram alguns acidentes nas vias do DF, mas sem vítimas. O Instituto de Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de perigo laranja para 417 municípios, incluindo cidades do Distrito Federal. As cidades alertadas correm risco de chuvas fortes, deslizamento de encostas, transbordamentos de rios, em cidades próximas ao rio, como, por exemplo, Pirenópolis (GO).

Segundo o Instituto, esse acumulado de chuvas é perigoso, podendo causar tragédias e afeta quatro entes da federação: DF, Goiás, Tocantins e Mato Grosso. O INMET destaca a importância de evitar enfrentar o mau tempo, observar alterações nas encostas e ficar longe da rede elétrica. Em caso de risco, o cidadão deve entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193. O alerta laranja começou nesta quinta, às 11h, e deve terminar amanhã (12).

O meteorologista Glauco Freitas, do INMET, informou, que nestes primeiros 10 dias de abril, choveu quase o esperado do mês inteiro. De acordo com o especialista, entre o dia 1º e o dia 11, caiu sobre o distrito federal 122 mm de chuva, equivalente a 84% do esperado. “Se chover mais 16% podemos alcançar a média prevista para todo o mês que é de 145mm”, explica.

A temperatura amanheceu em 19,7ºC, às 6h da manhã e subiu até 24,2ºC no fim da manhã, quando começou uma forte chuva e a temperatura despencou, voltando a 19,7ºC com uma sensação térmica de 18,3ºC.

Próximos dias

De acordo com Glauco Freitas, as chuvas continuarão ao longo do final de semana, entretanto em locais isolados e o tempo deve melhorar um pouco, pois há muita nuvem sobre o DF. “Neste final de semana o Sol deve aparecer com mais frequência e poucas pessoas devem perceber a chuva”, pontua.

Alagamentos

Na via N1 a água subiu acima do meio fio e dificultou o trânsito de veículos na região. Já na 202, a água desceu com muita força e encobriu o balão entre as quadras 200 e 400. Em ambas as situações não tiveram vítimas e após o temporal o trânsito voltou a fluir normalmente.

Na semana passada, o Jornal de Brasília mostrou a situação de Água Quente, onde uma tubulação entupiu e duas foram completamente alagadas. Neste dia, ninguém se feriu, mas moradores tiveram prejuízos materiais.

Atenção motoristas

O Departamento de Trânsito de Brasília (DETRAN-DF) elaborou uma série de dicas para a condução do veículo com o máximo de segurança nos dias de chuva:

Fazer revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo.

Manter os pneus calibrados e evitar frear quando cair em um buraco, para diminuir o efeito do impacto.

Usar o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro ou abrir um pouco os vidros para deixar o ar circular pelo carro, para melhorar a visibilidade. Se o carro não tiver ar-condicionado, é importante deixar uma flanela à mão, pois a intensidade da chuva pode tornar inviável a abertura dos vidros.

Reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo da frente.

Redobrar a atenção ao passar pelos ciclistas e manter a distância mínima de um metro e meio.

Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, parar e esperar as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança.

Evitar freadas ou mudanças bruscas, pois o acúmulo de água na pista pode provocar a aquaplanagem – situação que ocorre quando os pneus perdem o contato com o asfalto.

Utilizar sempre a luz de seta para indicar mudança de direção.

Evitar locais alagados. Se o condutor não conseguir ver o meio-fio, que tem em torno de 25 centímetros de altura, o ideal é mudar de rota para não perder o veículo e nem arriscar a própria vida.

Em caso de enchente, abandonar o veículo assim que o nível de água atingir o batente do carro, pois pode começar a boiar.