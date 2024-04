Presidente do TJDFT recebe Título de Cidadão Honorário do DF

O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o Desembargador Cruz Macedo, recebeu, nessa quarta-feira (10), o Título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia foi realizada no Plenário da Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Com a presença de diversas autoridades do Judiciário local e de outros Poderes, como a vice-governadora Celina Leão (PP) e o presidente da CLDF, o deputado distrital Wellington Luiz (MDB), além de familiares e amigos, o Desembargador recebeu inúmeras homenagens por sua história de dedicação ao Distrito Federal.

O Deputado Wellington Luiz, autor da iniciativa, disse que a entrega do título não pode ser banalizada, e que “Brasília se engrandece com nomes como o do Desembargador entre seus cidadãos”.

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), Georges Seigneur, afirmou ter tido a honra de ter compartilhado seu período como chefe do MP com o Desembargador, com quem enfrentou diversos problemas, em que ambas as instituições tiveram que se ajudar mutuamente para atender o interesse público.

Já o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF), Desembargador Roberval Belinati, ressaltou a história de vida do Presidente do TJDFT, que, nas palavras do Desembargador, “sempre chamou atenção no tribunal pela qualidade de seu trabalho, segurança na prestação jurisdicional e vocação para a magistratura”.

Por sua vez, o Ministro do Superior Tribunal Militar (STM) Artur Vidigal, amigo pessoal do Presidente Cruz Macedo desde os tempos de faculdade, disse estar “extremamente feliz e emocionado por ver essa homenagem a um homem público que fez tanto por essa cidade, e, agora, ter o reconhecimento dessa Casa, que é do povo”.

Em uma quebra do protocolo da solenidade, o Deputado concedeu a palavra para a esposa do Desembargador Cruz Macedo, Sra. Mônica Macedo, que falou sobre seu orgulho com a trajetória do marido, que serviu à sociedade de Brasília por diversas vezes. “Quando fiquei sabendo dessa homenagem pela Câmara, meu coração se encheu de alegria. É um justo reconhecimento pela pessoa que ele representa”, destacou.

O Juiz Carlos Alberto Martins, Presidente da Associação de Magistrados do Distrito Federal (Amagis/DF), pediu a palavra para exaltar a administração do Desembargador no TJDFT. “Uma administração exitosa e histórica, tanto para os magistrados, como para os servidores e a sociedade do DF. Um exemplo de gestão de eficiência e uma forma, diria eu, até carinhosa de lidar com a gestão do nosso tribunal. Sinto muito orgulho de pertencer ao TJDFT e muito orgulho de ter sido liderado por Vossa Excelência nesses dois anos”, ressaltou o magistrado.

Em seguida, a Vice-Governadora do Distrito Federal, Celina Leão, exaltou a forma leal como o Desembargador lida com tudo e sua total dedicação ao Tribunal de Justiça do DF. “O senhor chegou ao mais alto cargo do TJDFT semeando paz, carinho, amor e respeito. E, hoje, a nossa cidade fica mais importante por ter o senhor como cidadão honorário”, disse.

Após receber das mãos do Presidente da CLDF o referido título, o Presidente Cruz Macedo realizou seu discurso de agradecimento. Destacou estar honrado com a homenagem, externou seu amor por Brasília e falou sobre o papel fundamental que sua família exerceu e exerce em sua vida. Contou um pouco de sua trajetória pessoal e da forma como acompanhou diversas lutas importantes na história de Brasília e do Brasil, como sua participação na Assembleia Nacional Constituinte que criou a Constituição Federal de 1988.

“Aprendi com meus pais que a melhor maneira de vencer na vida é ter fé, ser correto, estudar, trabalhar muito, ter coragem de enfrentar qualquer dificuldade e não desistir. Com esse objetivo vim para Brasília e posso garantir que aqui sou muito feliz”, afirmou o Presidente.

O Desembargador Cruz Macedo fez uma homenagem ao Poder Judiciário do Distrito Federal, do qual tem muito orgulho de fazer parte, e finalizou seu discurso ressaltando a importância de todos manterem o compromisso de proteger a democracia. “Continuo muito interessado no direito, julgando, trabalhando, estudando, sempre buscando a Justiça, inconformado com as injustiças e as desigualdades. Continuo ouvindo boa música, torcendo pelo glorioso Botafogo, gostando das coisas do campo, acreditando em um Brasil mais justo, mais igual e mais feliz. E sigo apaixonado pela Mônica e encantado por Brasília”, finalizou.

Estiveram presentes na cerimônia os Juízes Auxiliares da Presidência Luis Martius Júnior e Caio Brucoli, os Desembargadores do TJDFT Maria de Lourdes Abreu, Mario-Zam, Héctor Valverde, José Firmo e Sérgio Rocha (2º Vice-Presidente da Corte, familiares do Desembargador Cruz Macedo, amigos e servidores do Tribunal, além do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Ministra Vera Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A mesa de autoridades, além de todos que discursaram, foi composta também pelo Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Procurador Especial do Idoso, Deputado Chico Vigilante.