DF receberá 76 mil novas doses da vacina contra gripe

O Distrito Federal receberá, nesta quinta-feira (11), um novo carregamento de vacinas contra a gripe com 76 mil novas doses. Até o momento, já foram aplicadas 127.735 doses do imunizante, segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF).

Ainda de acordo com a pasta, o número de vacinados corresponde a 11,53% do grupo prioritário. A campanha de imunização contra a Influenza na capital se iniciou no dia 19 de março, seis dias antes dos outros estados da federação.

Desde o início da campanha, 410 mil doses do imunizante foram enviadas para o DF pelo Ministério da Saúde. Desse total, 264 mil vacinas foram distribuídas para a rede pública.

Compõem o grupo prioritário autorizado a se imunizar crianças menores de 6 anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, profissionais da saúde, das forças de segurança e de salvamento, povos indígenas, entre outros. Confira todos os grupos.

Veja onde se vacinar contra a gripe e outras doenças.