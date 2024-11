Iniciativa gratuita prepara jovens para profissões do futuro no DF

O projeto Conexão Digital, que visa empoderar jovens de 14 a 25 anos por meio da educação digital está com as pré-inscrições abertas através site. A iniciativa é itinerante e oferece cursos gratuitos nas áreas de empreendedorismo digital, produção de conteúdo, posicionamento nas redes, tráfego pago e vendas online.

Fruto de uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e o Instituto Sarando as Nações e com um formato itinerante e acessível, o Conexão Digital utilizará uma carreta totalmente equipada como sala de aula, democratizando o acesso à tecnologia para jovens em situação de vulnerabilidade social. A proposta é atender cerca de 800 alunos gratuitamente, com o objetivo de impulsionar suas chances de empregabilidade e sucesso no mercado digital.

A iniciativa busca não apenas incentivar o desenvolvimento de habilidades técnicas, mas também abrir caminhos para a inclusão socioeconômica, fortalecendo comunidades de baixa renda com mais oportunidades de crescimento. O Conexão Digital percorrerá oito regiões administrativas – Planaltina, Paranoá, Itapoã, Ceilândia, Estrutural, Samambaia, Taguatinga e Sobradinho –, permanecendo uma semana em cada localidade.

Os cursos serão oferecidos em formato híbrido e online, ambos com carga horária de 24 horas, e contarão com atividades práticas e teóricas, estudos de caso e oficinas. Além das aulas, os alunos terão acesso a palestras sobre empreendedorismo feminino e tendências de mercado, principalmente nas áreas de tecnologia, internet e games, para ampliar os horizontes profissionais e complementar o conteúdo teórico oferecido nos cursos.