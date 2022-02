Iniciada pavimentação entre a pedra fundamental de Planaltina e a DF-128

Investimento é de cerca de R$ 5 milhões; obra vai beneficiar mais de 150 mil pessoas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) iniciou nesta segunda-feira (31) a obra de pavimentação do trecho de dois quilômetros que liga a pedra fundamental de Brasília, localizada em Planaltina, à DF-128, que liga Planaltina a Goiás. O projeto vai impactar positivamente a vida de mais de 150 mil pessoas.

O serviço é efetuado por administração direta, com recursos e maquinários do órgão, e vai beneficiar, além dos cerca de dez mil motoristas que trafegam por dia no local, em torno de 150 mil pessoas que comparecem a eventos religiosos que acontecem anualmente em Planaltina durante a Semana Santa.

Etapas do serviço

Por meio da força de trabalho de 30 operários, o serviço passará pelas fases de limpeza da área, terraplenagem, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical. O investimento será de aproximadamente R$ 5 milhões. A previsão é que a obra seja concluída em 90 dias.

Para o superintendente de obras do DER, Cristiano Cavalcante, a obra é muito importante porque, além de proporcionar mais conforto e segurança para o escoamento da produção rural existente na região, garante, sobretudo, a comodidade das pessoas que comparecem aos eventos religiosos.

“Esta obra é de grande importância não apenas para a comunidade local que trabalha com produção agrícola, mas também para as milhares de pessoas que se deslocam de outras cidades para praticar sua fé, em especial durante a Semana Santa”, declarou.

“Por ser um local histórico para nós, brasilienses, esta área merece todas as melhorias possíveis. Com a colocação do asfalto, a visitação à pedra fundamental vai ficar mais viável não apenas para quem mora em Planaltina, mas também para quem reside em outras cidades”, disse o garçom Elcio do Carmo, de 39 anos, morador de Planaltina.

Onde tudo começou

A pedra fundamental de Brasília, localizada a nove quilômetros de Planaltina, é um obelisco edificado em 7 de setembro de 1922, por determinação do presidente à época, Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da Independência do Brasil e também para identificar o local de construção da, então, futura capital da República.

*Com informações do DER-DF

Débora Cronemberger, Agência Brasília