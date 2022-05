Informação e tecnologia se encontram no parque da AgroBrasília

Depois de dois anos sem realização presencial devido a pandemia, a maior feira de agronegócio do Centro-Oeste volta a abrir as portas

“A AgroBrasília potencializa as atividades de desenvolvimento rural oferecidas rotineiramente pela extensão rural”, avalia a presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater DF), Denise Fonseca. No evento, que acontecerá entre os dias 17 e 21 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, localizado no Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF), a instituição, que é apoiadora do festival, estará presente em um espaço de 70 mil metros quadrados, com nove circuitos temáticos, apresentando as novas tecnologias que podem ser utilizadas na produção de pequenos, médios e grandes produtores.

Depois de dois anos sem realização presencial devido a pandemia, a maior feira de agronegócio do Centro-Oeste volta a abrir as portas com muitas novidades aos produtores e ao público em geral interessado no tema. No local, funcionará também o galpão das Organizações Sociais e Comercialização. Ele será dividido em 16 miniestandes de comercialização voltados para pequenos empreendedores rurais, sendo que essa comercialização poderá ser feita de forma individual ou coletiva. “Existem dois momentos para o agronegócio no Planalto Central: antes e depois do AgroBrasília”, comemora Ronaldo Triacca, presidente da AgroBrasilia. “Desde sua primeira edição, o nível tecnológico nas propriedades tem subido de forma significativa, tanto a nível de produção, quanto de sustentabilidade ambiental e social”, continuou.

Neste ano, no Espaço da Emater-DF na AgroBrasília, o público vai poder conferir inovações nas áreas de Gestão Ambiental, Piscicultura, Bovinocultura, Avicultura, Saneamento Rural, Floricultura, Fruticultura, Olericultura e Agroecologia e Agricultura Urbana. Neles, serão apresentadas algumas das principais novidades desenvolvidas para aumentar e melhorar a produção de alimentos, assim como para melhorar a qualidade de vida dos moradores do campo e garantir a segurança alimentar da população. “A participação da Emater-DF na AgroBrasília é uma importante oportunidade de aproximação entre o produtor rural e as novas tecnologias e políticas públicas do setor agrícola”, afirma Denise. “A feira é um momento de interação, informação e muita troca de conhecimento que vai impactar diretamente no dia a dia do produtor”, acrescentou.

No espaço da Emater-DF na feira, das 9h às 17h, em torno de 100 técnicos extensionistas se revezarão para demonstrar as tecnologias e inovações, assim como o trabalho que a assistência técnica e a extensão rural (Ater) podem proporcionar aos agricultores. De acordo com o coordenador de Operações da Emater-DF, Pedro Ivo, a área da Emater-DF será transformada em um grande Dia de Campo, com diversas atividades internas e paralelas como palestras e apresentações. Segundo o gestor, em todos os dias, haverá técnicos da empresa para tirar dúvidas dos agricultores e para fornecer informações, além das palestras. “Ainda haverá um dia de campo voltado para o Sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta (LPF)”, disse.

Os circuitos, como esclarece Pedro, vão abordar nove temas específicos e apresentar as inovações de cada área. Na agroecologia, por exemplo, será mostrada uma nova tecnologia de produção de biofertilizantes e a produção de Plantas Alimentícias não Convencionais (Panc). Já na olericultura, será possível ver formas de produção por meio do cultivo protegido e materiais genéticos de hortaliças diferentes e hidropônicas.

Na avicultura, a Emater mostrará materiais genéticos diferentes no desenvolvimento da nutrição animal, além de boas práticas na coleta de ovos caipiras. Haverá, ainda, a área de bovinocultura, onde serão demonstradas novas plantas forrageiras para a agricultura familiar, e a parte de saneamento rural, espaço voltado a apresentação de possibilidades de saneamento para a área rural, como a implantação de fossa séptica e outros trabalhos interligados às boas práticas agrícolas. “Diante dessa vitrine, muitos produtores se sentem motivados e nós, técnicos da Emater-DF, estaremos lá para ajudar nessa motivação e contribuir com a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida, de produção e de comercialização dos produtos”, finalizou a presidente Denise.

Tecnologia, conhecimento e informação

Como salienta o José Guilherme, presidente da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), o evento é uma feira diferenciada, que proporciona algo de interesse para todo tipo de produtor, do grande ao pequeno e médio. “O grande elo de ligação entre todos é o conhecimento. O motivo de existir da AgroBrasília é exatamente o de proporcionar ao produtor o encontro dele com novas tecnologias que são apresentadas”, afirma. A feira serve como vitrine de novas tecnologias para o agronegócio e tem um cenário de referência em debates, palestras e cursos sobre diversos temas relacionados ao setor produtivo. “A grande palavra deste ano é o reencontro dos produtores com as empresas para conhecer quais são as novas tecnologias, o que elas trouxeram e o que têm para oferecer”, completa José.

Durante o evento, o público tem contato com as melhores novidades em maquinários, implementos agrícolas, insumos, sustentabilidade, genética animal e vegetal, pesquisas e biotecnologias. Em 2019, última feira ocorrida em formato presencial antes da pandemia, cerca de 121 mil pessoas visitaram o local, que contou com 480 expositores e resultou em uma movimentação financeira de R$ 1,2 bilhão. “Quem vier visitar encontrará desde flores produzidas por produtores familiares, um mel orgânico ou um grande equipamento como uma colheitadeira de mais de 3 milhões de reais, além de muitos seminários que contemplarão diversos temas”, revela Ronaldo Triacca. O objetivo, como ele elucida, é levar, a quem tem ligação com o campo, seja morador, estudante ou produtor, conhecimento e aporte tecnológico. Para ele, a feira, que está na 13ª edição, é a possibilidade de reencontro dos produtores.

Este ano, segundo a organização do evento, a expectativa é a de que 90 mil pessoas visitem o espaço. “As expectativas são as melhores possíveis, principalmente depois de dois anos sem realizar o evento. As pessoas estarão em um parque lindo, que não cobra entrada, limpo e com um paisagismo belíssimo”, afirma o presidente da Coopa DF. “A região teve uma ótima produção agrícola esse ano, então esperamos um recorde de público”, finalizou.