Infestação de piolhos de pombo interdita pronto-socorro da ginecologia e da obstetrícia do hospital de Ceilândia

O pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia do HRC, no Distrito Federal, foi fechado, devido a uma infestação de piolho de pombo

Na noite desta segunda-feira, 21, o pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia do Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, foi fechado, devido a uma infestação de piolho de pombos.

De acordo com servidores, pacientes foram realocados e quem chega está sendo orientado a procurar outros hospitais. Funcionários e pacientes já foram picados pelo inseto, que podem causar sintomas de pele, similares a mordidas de formiga.

Servidores que trabalham na unidade de saúde afirmam que o local já passou por uma dedetização recente, enquanto seguiu em funcionamento. No entanto, o problema não foi resolvido.

A Secretaria de Saúde informou, nesta segunda-feira, que as atividades no centro obstétrico do hospital estão interrompidas por dez dias para serviços de manutenção no telhado da unidade.

“As parturientes que têm sua referência no HRC deverão ser acolhidas no hospitais regionais de Brazlândia, Taguatinga, Samambaia; Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) e o Hospital Universitário de Brasília (HUB)”, informou a pasta, em nota.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, assim que os serviços de manutenção forem finalizados, as atividades no centro obstétrico serão retomadas.