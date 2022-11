Confira como será o atendimento da Caesb nos dias de jogos da Seleção

Na quinta-feira (24) e em 2 de dezembro, o expediente da Caesb vai das 8h às 14h; no dia 28 deste mês, será ponto facultativo

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai alterar o seu horário de funcionamento nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo, seguindo o Decreto nº 43.892, de 27 de outubro de 2022, que estabelece o horário de expediente nessas datas no âmbito da administração pública direta e indireta.

Na quinta-feira (24), data em que o jogo do Brasil ocorrerá às 16h, o expediente da companhia será das 8h às 14h. Na próxima segunda-feira (28), será ponto facultativo; e, em 2 de dezembro, o funcionamento vai 8h às 14h.

Nos dias em que o horário normal de expediente for alterado, os escritórios regionais e os postos do Na Hora trabalharão no turno em que houver expediente na companhia. As equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. Atendimento remoto, agência virtual, app, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

A Caesb reitera que, por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, parcelamento de débitos, primeira ligação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, alteração do titular ou do vencimento da conta, religação de água, débitos e manutenção de redes, além de serviços comerciais como análise de contas, atualização de cadastro e religação.

Acesse aqui o site da Caesb. Para baixar o aplicativo da companhia no celular, veja a instruções referentes a iOS e Android.

Com informações da Agência Brasil