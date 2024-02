Indústria da construção e mercado imobiliário criam força-tarefa contra dengue no DF

Equipes de entidades mobilizam canteiros de obras contra mosquito Aedes aegypti

Instituições da indústria da construção civil e do mercado imobiliário começam, nesta sexta-feira (16/2), uma força-tarefa com empresas e funcionários dos setores na prevenção e no combate à dengue, no Distrito Federal, onde 23 mortes já foram confirmadas por causa da doença. Equipes de segurança do trabalho vão realizar vistorias, ministrar palestras e disponibilizar cartaz digital para conscientização nos canteiros de obras, para que os locais não se tornem propícios para proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou o número de mortes em decorrência da dengue, no boletim publicado no fim da tarde desta quarta-feira (14/2). O DF soma 66.361 casos prováveis da doença, segundo a pasta. No total, segundo dados oficiais, 84 pessoas morreram por dengue no país neste ano.

No DF, realizam a força-tarefa o Serviço Social da Indústria da Construção (Seconci), o Sindicato da Indústria da Construção do Distrito Federal (Sinduscon), o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção (Sticombe), a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi), a Associação Brasiliense dos Construtores (Asbraco) e a Associação de Moradores e Comerciantes do Noroeste (Amonoroeste).

Na primeira etapa da força-tarefa, empresários e trabalhadores receberão as equipes de segurança do trabalho em 10 canteiros de obras. As empresas da indústria da construção que quiserem levar a campanha para seus canteiros de obras podem solicitar o agendamento pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (61) 98166-6969. Cada empresa poderá solicitar a visita da equipe para até dois canteiros de obras.

Atuação firme

Segundo o presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Valadão Júnior, a mobilização das empresas associadas e dos funcionários é extremamente importante para a redução dos casos de dengue no DF. “A responsabilidade de prevenção à doença e de combate ao Aedes aegypti é coletiva. A indústria da construção civil atuará de forma ainda mais firme contra o mosquito para preservar a saúde e a vida da população”, afirmou.

O presidente do Seconci-DF, Carlos Eugênio de Faria Franco, ressaltou que o Distrito Federal está enfrentando uma epidemia de dengue. “O nosso setor está atento à saúde dos trabalhadores. Dessa forma, a união de todos é fundamental para alertar e evitar que mais casos aconteçam. Com profissionais que já realizam e fazem essa prevenção, as empresas precisam fazer sua parte para que vençamos esse mal o quanto antes”, disse.

Dicas para canteiros de obras

– Vire as masseiras ou use um cano para escoamento de água em caixas ou espaços que deixam a água parada;

– Mantenha as lajes secas mantenha caixas e reservatórios tampados;

– Mantenha caixas e reservatórios tampados corretamente (tampa ou tela) ou guarde de cabeça para baixo;

– Evite o acúmulo de água em poço de elevador e fundações;

– Guarde latas, garrafas e vasos sanitários em local coberto;

– Mantenha betoneiras secas ou com telas;

– Guarde lonas em locais cobertos ou, caso esteja em uso, devem permanecer esticadas;

– Guarde os EPI’s no local correto. garanta que estejam secos e conservados;

– Faça prevenção das calhas. mantenha-as limpas e desentupidas;

– Lave semanalmente com escova a parte interna dos tanques e reservatórios;

– Realize vistorias regulares no canteiro de obras.