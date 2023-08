Incêndio em vegetação do Parque Burle Marx chega próximo a pátio do Detran

Segundo a corporação, o incêndio se alastrou facilmente pela baixa umidade do ar, alta temperatura e vegetação seca e densa

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta sexta-feira (18), uma ocorrência de incêndio florestal dentro do Parque Burle Marx e que ia em direção ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran), na Asa Norte.

Segundo a corporação, o incêndio se alastrou facilmente pela baixa umidade do ar, alta temperatura e vegetação seca e densa.

A Central de Operações e Comunicações do Corpo de Bombeiros (COCB) foi acionada para resguardar os veículos do pátio, além de auxiliar no combate aos focos de incêndio na vegetação. Assim, os militares conseguiram impedir que as chamas chegassem até os carros.

Ainda de acordo com o CBMDF, não houve vítimas e nem relatos de animais atingidos nesse incêndio. A área consumida foi de, aproximadamente, 20 hectares.