Avenida Paranoá será interditada para pavimentação a partir desta 2ª (14)

Motoristas devem ficar atentos ao desvio pelo Paranoá Parque; previsão inicial é que trabalho se estenda por mais 20 dias

Em continuidade às obras de pavimentação da Avenida Paranoá, um trecho de 1.000 metros será interditado, a partir desta segunda-feira (14), para os motoristas que dirigem no sentido EPTM, da altura da Administração Regional do Paranoá até a intersecção da via com o balão da Quadra 22.

Desta forma, motoristas e usuários do transporte público devem ficar atentos ao desvio, que adotará nova rota pelas quadras 2, 9 e 11, sentido Paranoá Parque.

A previsão inicial é que o serviço seja finalizado em até 20 dias. Para tanto, o horário de trabalho terá expediente até as 22h e durante os fins de semana. A Secretaria de Obras do DF reforça a necessidade de cautela e paciência para todos.

“Nossa intenção é entregar todo trecho antes do período chuvoso”, afirma o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Os serviços de drenagem, calçadas e estacionamentos já foram concluídos”. Ele lembra, ainda, que mais de 2 km da via já foram asfaltados.

Com informações da Agência Brasília