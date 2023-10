Incêndio em fábrica de cimentos na Fercal

O incidente, que começou por volta das 04h10, provocou alarme entre os funcionários da fábrica

Uma fábrica de cimentos na região de Fercal, próxima a Sobradinho-DF, foi palco de um incêndio que mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) nesta madrugada de 10 de outubro.

A Brigada de Incêndio da empresa foi rápida ao acionar o CBMDF quando o fogo começou a consumir a Torre de Coque 2, onde havia uma concentração significativa das chamas. Ao chegarem ao local, as equipes dos bombeiros se depararam com intensa fumaça proveniente do coque, um material derivado do petróleo usado nos fornos da fábrica para a produção de cimento. As chamas foram combatidas com urgência utilizando a técnica de inundação e resfriamento.

Para garantir maior eficácia no controle do incêndio, os sistemas de prevenção fixos foram pressurizados durante o combate. Após controlar as chamas, os bombeiros seguiram com o procedimento de rescaldo para evitar possíveis reignições. A operação, que durou aproximadamente três horas, foi concluída com sucesso.

O ponto positivo nesse incidente foi que nenhum dos funcionários foi afetado pelo fogo ou pela inalação de fumaça tóxica. Todos os trabalhadores foram prontamente avaliados pelos socorristas dos bombeiros no local e não foi necessário transportá-los ao hospital.