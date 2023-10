Brasília Vôlei incentiva equipes de base com jogo contra profissionais

Para incentivar os atletas, o ingresso poderá ser adquirido no próprio sábado, na entrada do ginásio, a partir de 15h

Os fãs de voleibol em Brasília terão uma atração diferente neste fim de semana. As equipes profissionais do Brasília Vôlei vão fazer um jogo amistoso com os atletas das equipes de base sub-16 e sub-19 neste sábado, a partir de 16h, no ginásio do SESI em Taguatinga.

Poucas semanas antes de participar da Taça Paraná, as equipes de Base farão uma disputa aberta ao público. Será uma oportunidade para os amantes do esporte na cidade prestigiarem os futuros atletas e acompanharem de perto os profissionais. A Taça Paraná é a maior competição no Brasil para os atletas em formação e acontece no final de outubro.

Os times de base do Brasília Vôlei Feminino e Masculino sub-16 levaram o título da Liga Brasiliense de Voleibol (LiBravo). A premiação aconteceu no último domingo, 08/10, na Escola Parque Anisio Teixeira, na Ceilândia.

Para incentivar os atletas, o ingresso poderá ser adquirido no próprio sábado, na entrada do ginásio, a partir de 15h.

Serviço

Jogos

Feminino: Sub-16/Profissional X Sub-19/Profissional

Masculino: Sub-16/Profissional X Sub-19/Profissional

Data: 14/10

Horário: 16h

Local: Sesi Taguatinga Norte

Ingressos: R$ 10,00 (serão vendidos no local, a partir das 15h)

Arte: Divulgação