Mulher é presa em operação contra comércio ilegal de anabolizantes

Caso seja condenada, a mulher enfrenta uma pena que pode chegar a até 15 anos de prisão

Na última segunda-feira (9), a 10ª Delegacia de Polícia do Lago Sul, em uma ação conjunta com o Canil da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e os Correios, desencadeou uma operação visando combater o comércio ilícito de anabolizantes. A operação resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 28 anos por venda ilegal de substâncias anabolizantes.

A investigação teve início após informações fornecidas pelos Correios acerca de encomendas suspeitas. Essas encomendas foram submetidas a um escaneamento de Raio-x, que revelou a presença de conteúdo ilícito, não correspondendo às informações declaradas pelo remetente. Diante dessa descoberta, os agentes da 10ª DP iniciaram uma vigilância no local onde a entrega seria realizada. Foi durante esse monitoramento que conseguiram prender em flagrante a acusada no momento em que recebia a encomenda, que continha diversos tipos de anabolizantes.

Após as devidas diligências legais, a suspeita foi encaminhada à Carceragem da PCDF, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.