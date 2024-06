Colisão entre veículos deixa duas pessoas feridas no Lago Norte

Na manhã deste domingo (16), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, foi acionado para a ocorrência de acidente de trânsito nas proximidades do Shopping Iguatemi.

Os veículos Fiat Siena de cor preta, conduzido pelo Sr. L.H.B., de 49 anos, e o Renault Sandero de cor branca, conduzido por Sr. A.P.S., de 48 anos, envolveu-se em colisão na via urbana, sentido Ponte do Bragueto.

O veículo Siena veio a colidir também com um poste de energia elétrica. Tanto o condutor do Siena como a sua passageira, Sr.ª J.S.S., de 33 anos, foram atendidos com protocolo de trauma.

O senhor foi assistido pelos bombeiros com um edema na parte frontal da cabeça e a senhora com queixa de dores no peito e na região cervical.

Ambos foram transportados pelo CBMDF conscientes, orientados e estáveis ao IHBB. Já o condutor do Sandero não se feriu.

O local ficou aos cuidados da PMDF.