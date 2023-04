Incêndio atinge apartamento na Asa Norte

A fumaça se concentrava no 3º andar do prédio. Duas equipes foram formadas. Uma para procurar possíveis vítimas e outra para combater o fogo

Um princípio de incêndio atingiu um apartamento na SQN 203, na Asa Norte, na tarde deste sábado (30). Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local.

A fumaça se concentrava no 3º andar do prédio. Duas equipes foram formadas. Uma para procurar possíveis vítimas e outra para combater o fogo.

O combate teve aproximadamente trinta minutos de duração até o incêndio ser debelado, logo em seguida, foi realizado o rescaldo, que consiste no resfriamento e neutralização de possíveis novos focos.

No momento do incidente, o proprietário não se encontrava no imóvel, não houveram vítimas humanas, porém, no apartamento haviam dois gatos de estimação, um deles faleceu no interior do apartamento pela inalação de fumaça, e o outro conseguiu sair no momento que o imóvel foi aberto.

A perícia do CBMDF foi acionada.