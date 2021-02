Iluminação no DF: mutirão começa nesta segunda-feira (1º)

O Mutirão foi desenvolvido para que as administrações regionais e os cidadãos informem pontos de iluminação pública danificados por meio da central de telefone 116, opção 4

Com o objetivo de deixar o Distrito Federal mais iluminado, o projeto Mutirão da Iluminação, planejado pela Companhia Energética de Brasília (CEB), começa nesta segunda-feira (1º). A meta é reparar os postes e substituir lâmpadas de luminárias danificas.

O Mutirão foi desenvolvido para que as administrações regionais e os cidadãos informem pontos de iluminação pública danificados por meio da central de telefone 116, opção 4. Os reparos a serem realizados pelas equipes técnicas da CEB cumprirão um cronograma semanal para cada área do Distrito Federal. Planaltina, Samambaia, Gama e Asa Sul serão as primeiras a receber o mutirão na próxima semana.

Para manter o parque de iluminação pública do DF, a CEB dispõe de equipes 24 horas por dia, nos sete dias da semana. O Mutirão intensificará a atuação das equipes, que também irão percorrer as ruas de cada região para identificar, mapear e atuar nos pontos que precisam de manutenção.

Temporada de chuva

As chuvas bem acima da média histórica são as principais responsáveis por aumentar consideravelmente as ocorrências de defeitos na rede de iluminação pública nas últimas semanas.

“Todos sabem que energia elétrica e água não combinam. Sendo assim, no período de chuvas fortes os problemas em componentes elétricos aumentam. Com a Iluminação Pública não é diferente e, por esse motivo, a Companhia Energética de Brasília tomou a iniciativa de planejar e executar esse mutirão ”, declara o presidente da CEB, Edison Garcia.

Moradores

Para a participação da população, o cronograma semanal será divulgado através das redes sociais da CEB, até a data de conclusão do projeto, que se dará no dia 16 de abril.

Serviço:

Interessados em acompanhar o projeto podem enviar whatsapp para o telefone (61) 99819-9321.

Com informações da Agência Brasília

