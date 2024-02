Caminhão de transporte de carga pega fogo na vila planalto

A equipe de combate a incêndio iniciou um ataque direto às chamas, que teve como resultado a limitação do incêndio à cabine do caminhão

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de incêndio em um caminhão de transporte de carga da Vila Planalto nesta sexta-feira (23).

No local da ocorrência, a equipe de socorro se deparou o fogo já alastrado pela cabine do caminhão, conduzido por um homem de 37 anos.

A equipe de combate a incêndio iniciou um ataque direto às chamas, que teve como resultado a limitação do incêndio à cabine do caminhão, e na sequência a extinção.

O condutor informou à equipe de socorro que percebeu a presença de fumaça vinda do painel do caminhão, e quando parou o veículo, as chamas surgiram de uma vez.

O caminhão foi parcialmente queimado.