IGXP 2024: feira game reúne influenciadores, campeonatos e muita tecnologia

A segunda edição do evento mais interativo da capital federal acontecerá no início de fevereiro, no shopping Pátio Brasil

Atenção, amantes do mundo game! Nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, Brasília receberá o IGXP 2024. Com duração de três dias, a segunda edição do evento mais interativo e tecnológico da capital federal será realizada no Pátio Brasil Shopping.

O encontro de apaixonados por tecnologia e pelo mundo game terá diversas atrações, como campeonatos e competições de jogos eletrônicos, cosplays e ainda bate-papo com personalidades e influenciadores. O acesso ao evento será totalmente gratuito mediante a emissão de ingresso pela plataforma Sympla.

Organizado pelo Instituto Líderes do Brasil (ILB) em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur), o IGXP 2024 é um evento idealizado para promover ainda mais a tecnologia no Distrito Federal e atender as expectativas dos interessados na cultura geek. “Eventos como esse, além de disseminar novas possibilidades no universo game, favorecem também a geração de empregos e oportunidades de negócios no mercado local. O IGXP 2024 irá trazer para a capital do País novas oportunidades para os fãs e curiosos por tecnologia”, pontua Daniel Lamounier, organizador do evento.

A programação do IGXP 2024 inclui ainda a presença de expositores, música, diversão, sorteios de brindes e premiações aos vencedores dos concursos realizados. Além disso, os participantes do evento terão acesso a uma área de jogos gratuita, onde poderão desfrutar das diversas opções de entretenimento digital.

Entre as atrações já confirmadas para a edição 2024 estão Mauro Horta, dublador do Thor (Universo Marvel), Vecna (Stranger Things), Mke Parker (The Crown), Syd (The Umbrella Academy) e Mathieu Cadault (Emily em Paris) e muitos outros.

Outra personalidade que marcará presença no IGXP 2024 é o mestre, dublador, diretor e ator Manolo Rey. Seus trabalhos executados têm como destaque a dublagem de ninguém mais, ninguém menos, que Sonic, no live-action do personagem, um filme de 2020. Manolo também tem em seu currículo a dublagem de Homem-Aranha, Ken (Barbie-O Filme), Marty Mcfly(De Volta para o Futuro) e muitos outros.

Encerrando a parte de dublagem, outra atração já confirmada e que marcou presença na primeira edição é o dublador, diretor de dublagem, locutor e palestrante Marco Ribeiro, responsável por “emprestar” sua voz para atores e personagens como: Homem de Ferro, Woody (Toy Story), O Máskara, Flik (Vida de inseto) Michael Kyle (Eu, a Patroa e as Crianças) e muitos outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O IGXP 2024 também contará com a presença do influenciador Mauricio Martins Junior, o Mau Mau. Além dos nomes confirmados, o evento terá atrações surpresas que serão divulgadas pelo Instagram do evento. A programação completa com os dias e horários das apresentações de cada convidado também será informada pelas redes sociais.

Na parte tecnológica, o IGXP 2024 contará também com diversos campeonatos e competições. As inscrições podem ser realizadas pelo site do evento. Confira algumas das opções disponíveis para os participantes:

● Arena game (pcs): com 20 máquina, mais campeonatos de Lol, CS-GO e Valorant;

● Arena game (console): com 8 videogames e tvs, mais campeonatos de Street Fighter e Mortal Kombat;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

● Concursos K-pop: com categorias para atuações solo, em duplas ou em grupos;

● Concursos Cosplay: para os melhores talentos que comparecerem ao evento;

● Campeonato de Just Dance: o campeonato irá avaliar quem tem a melhor performance na dança;

● Campeonato de Street Fighter 6: o campeonato irá reunir jogadores habilidosos para competirem em batalhas virtuais;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

● Campeonato de robótica: torneio em que estudantes e professores aprendem conteúdos de física, química, biologia, matemática e linguagens;

● Torneio Arduino: um concurso de iniciação à Engenharia, que visa mostrar aos seus participantes uma das várias facetas que essa modalidade pode adquirir, usando como principal motivador uma competição de robótica.

Serviço:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

IGXP 2024

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024

Local: Pátio Brasil Shopping

Horário: Das 14h às 22h, todos os dias.

Entrada gratuita, com acesso mediante a emissão de ingresso pela plataforma Sympla.

Programação completa e informações: site ou @igxp.oficial