iDrogas: motoboy é preso com tijolo de maconha dentro de mochila térmica em Samambaia

Interrogado, o autor confessou ter sido contratado por alguém em Ceilândia para realizar a entrega da droga nas proximidades do Hospital Regional de Samambaia

Na tarde desta terça-feira (6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de um motoboy de 31 anos que transportava um tijolo de maconha em uma mochila térmica. A captura ocorreu no estacionamento do Hospital Regional de Samambaia/DF, como resultado de uma investigação conduzida pela equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 26ª Delegacia de Polícia.

Os policiais observaram o motoboy chegando ao local em uma motocicleta, portando uma mochila térmica. Sua atitude levantou suspeitas quando, ao estacionar o veículo, ele começou a falar ao telefone, demonstrando nervosismo. Posteriormente, tirou uma fotografia, possivelmente para indicar sua localização ao traficante.

Diante do comportamento suspeito, a equipe abordou o motoboy e realizou uma revista na mochila térmica, onde encontraram o tijolo de cannabis sativa.