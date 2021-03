Idosos com 74 anos e mais serão vacinados na Praça dos Direitos

Senhas vão ser distribuídas no local. Atendimento ocorrerá por ordem de chegada

Nesta quinta (11) e sexta-feira (12), de 9h às 17h, a Praça dos Direitos, na QNN 13 de Ceilândia, será utilizada para a vacinação de idosos, acima de 74 anos. Esta é a quarta edição do programa “Sua Vida Vale Muito Itinerante”, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), que já vacinou 733 idosos desde o final de 2020.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, reforça o convite à população idosa com 74 anos ou mais. “O GDF mostra mais uma vez, por meio desta importante parceria, que o trabalho para imunizar os idosos vai continuar. Estamos vivendo este momento de restrições para conter a propagação do vírus e contamos com a colaboração de todos os cidadãos.

Segundo a dirigente da Sejus, os idosos nessa faixa etária devem atender ao convite para se vacinar. Em primeiro lugar, para se proteger contra o avanço da contaminação do novo coronavírus. E ainda pelo fato de que todos serão bem recebidos na Praça dos Direitos, em Ceilândia.

“A estrutura do local foi pensada para poder realizar esta ação com todo cuidado e respeito a quem mais precisa”, ressaltou a secretária.

Voluntários

Servidores da Sejus e voluntários cadastrados no site do voluntariado vão estar no local para atender os idosos. A estrutura da Praça dos Direitos, com quadra coberta, garante mais segurança para quem for ao local se vacinar, aponta a secretaria.

Acessibilidade, cadeiras de rodas, uso constante de álcool em gel e líquido e espaçamento entre as cadeiras reforçam todo o protocolo de segurança ao enfrentamento da covid-19. O uso de máscaras é obrigatórioo para todos.

É importante lembrar que é necessário apresentar documento de identidade com foto e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). Para quem tiver realizado o agendamento, é necessário apresentar o documento impresso. Entretanto, mesmo quem não conseguiu agendar, será atendido.

