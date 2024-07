Idoso fica em estado grave após ser atropelado no Plano Piloto

Um idoso de 68 anos ficou em estado grave após ser atrropelado na via N2, próximo ao cruzamento com a W3 Norte, no Plano Piloto, na manhã desta quarta-feira (03).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas se deslocaram para o local da ocorrrência por volta das 10h20. Ao chegar na N2, a equipe de socorro se deparou com um homem de 68 anos inconsciente após ser atropelado por outra idosa de 80 anos, que dirigia Honda WR-V EXL CVT, de cor prata.

Os bombeiros identificaram que a vítima apresentava traumatismo craniano grave e encaminharam o idoso para o Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF), inconsciente.

A perícia foi acionada ao local, que ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.