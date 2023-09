Idoso de 93 anos é preso após abusar de 10 netas e bisnetas em Brazlândia

O homem é suspeito de cometer os crimes ao longo de vários anos, tendo como vítimas um total de 10 pessoas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 18ª Delegacia de Polícia, realizou a prisão preventiva de um idoso de 93 anos nesta quinta-feira (7) sob a acusação de abusar sexualmente de 10 netas e bisnetas, em Brazlândia.

Segundo as investigações, o idoso teria se aproveitado de sua posição de tio, pai, avô e bisavô, bem como de momentos em que ficava a sós com as vítimas, para cometer os abusos, especialmente em suas áreas íntimas.

Mesmo com a idade avançada, o idoso conseguiu pular o muro do abrigo, fugir e molestar uma neta de 8 anos. O nome do agressor não será divulgado.