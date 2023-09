Secretaria de Saúde do DF marca presença no desfile do 7 de Setembro

Pasta representou a saúde pública no Brasil e levantou o público presente na Esplanada dos Ministérios com o “Carro da Saúde”

No tradicional desfile do dia 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), marcou presença, com o personagem “Zé Gotinha”, do Ministério da Saúde, e a equipe da SES no carro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O “Carro da Saúde”, como ficou conhecido, também participou do desfile e foi composto por um médico, uma enfermeira, uma farmacêutica, um técnico em enfermagem e um agente comunitário de saúde, representando todas as profissões envolvidas em campanhas de vacinação.

A secretária de saúde, Lucilene Florêncio, também marcou presença no evento, ocupando o setor destinado às autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF), onde ressaltou o papel da SES-DF nesse momento histórico. “É de grande importância esse movimento, pois é uma forma de fomentar e fortalecer a vacina no Brasil inteiro. O Zé Gotinha é um ícone que nos lembra da vital necessidade de imunizar nossa população, preservando vidas e fortalecendo a saúde de nossa nação. Sua representatividade no desfile é uma celebração da conquista da saúde pública e da responsabilidade que todos temos em proteger uns aos outros”, afirma.

Foto: Divulgação

Samu em ação

Desde as primeiras horas da manhã, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores, permaneceram de prontidão na Esplanada dos Ministérios. Equipados com posto de atendimento, doze motolâncias, cinco ambulâncias, sendo uma unidade de suporte avançado, duas de suporte básico e duas de suporte a múltiplas vítimas, os profissionais garantiram uma resposta rápida em casos de incidentes locais ou mesmo de múltiplas vítimas. A “Cidade Policial” montada pelo GDF também contou com um posto médico de regulação para coordenar os atendimentos.

De acordo com o diretor do Samu do DF, Victor Arimatea, o movimento foi tranquilo durante o desfile e cinco pessoas precisaram ser atendidas, sendo duas com quadro de ansiedade, uma enxaqueca, uma crise hipertensiva, e um paciente vítima de trauma leve. “A ação da equipe garante o suporte imediato a pacientes, demanda regular em todos os grandes eventos, além de dar resolutividade à maior parte dos casos dentro da própria estrutura instalada no local”, explica Arimatea.