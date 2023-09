Colisão entre carro e moto deixa um ferido no Gama

O incidente ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (7)

Um acidente envolvendo um carro e uma moto próximo à entrada do Gama, nas imediações do BRT, deixou motociclista e garupa feridos, requerendo intervenção do SAMU. As circunstâncias do acidente e o estado de saúde das vítimas ainda não foram esclarecidos.

Testemunhas relatam que a colisão entre os veículos foi intensa, resultando em danos significativos à moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prontamente deslocou equipes para o local do acidente, onde os motociclistas feridos receberam atendimento médico emergencial. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a gravidade de suas lesões.