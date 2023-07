Com apoio do GDF, brasiliense ganha histórico título mundial de muay thai

Por meio do Programa Compete Brasília, João Pedro Simão Pereira contou com o custeio das viagens para as competições nacionais que garantiram vaga no mundial

O morador de Taguatinga João Pedro Simão Pereira, 26 anos, fez história ao ser o primeiro brasiliense a conquistar o título mundial no WBC Muay Thai Amazing World Festival. No torneio realizado em Veneza, na Itália, em junho, João Pedro superou na final o iraniano Ali Takallo.

“Eu agradeço muito ao meu mestre, Gustavo Labareda, e meu professor Jean Paul. Eles me prepararam muito bem tanto fisicamente quanto psicologicamente. Essa foi a maior preparação que tive para minha vida. Foram meses de treinamento. Não foi fácil”, pontuou João Pedro.

Para conquistar a vaga no mundial, o atleta contou com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) durante as competições nacionais no segundo semestre do ano passado. Por meio do Programa Compete Brasília, cerca de 15 atletas obtiveram o traslado gratuito em três viagens a São Paulo para as competições que foram a porta de entrada para o torneio mundial.

João Pedro (D) com o o adversário da final, o iraniano Ali Takallo

“Essa conquista do professor João Pedro muito nos orgulha. Sem dúvidas, esse resultado reflete o trabalho sério e consistente que é desenvolvido com os alunos dos Centros Olímpicos e Paralímpicos. Além disso, o nosso propósito é investir cada vez mais nesses atletas aqui do DF por meio dos nossos programas, como temos feito com o Compete Brasília e o Bolsa Atleta. É muito gratificante dividir essa vitória, pois quem ganha também é a comunidade”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

O atleta brasiliense também detém, desde 2020, o título de campeão distrital profissional de muay thai dos pesos pesados, emitido pela Federação do DF de Muay Thai.

“Eu treino desde meus 13 anos. Quem me ajudou desde a minha infância a chegar até aqui foram meus treinadores. Hoje, sou campeão mundial, com faixa preta em caratê, muay thai e kickboxing”, afirmou.

Ensino

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

João Pedro Simão treina diariamente mais de 80 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, no Centro Olímpico de Samambaia. Com as atribuições de treinador, o atleta também concilia a rotina para se preparar para alcançar um de seus maiores objetivos profissionais: chegar ao One Championship, maior evento de muay thai do planeta.

“O meu sonho é chegar ao One Championship. É lá onde tem cachês muito bons. Para chegar, não é fácil. Tem que ter muitos títulos, carreira, empresários. Mas essa é a minha meta”, compartilhou.

Com informações da Agência Brasília