Idosa morre após ser atropelada por moto em frente a shopping

Uma idosa, com cerca de 80 anos, faleceu após ser atropelada por uma moto, em frente ao Shopping JK, em Ceilândia. O caso aconteceu na manhã deste sábado (18).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes chegaram ao local, a mulher, identificada por testemunhas como Sebastiana, estava em parada cardiorrespiratória (PCR) e com suspeita de múltiplas fraturas.

Os profissionais chegaram a tentar reanimar a idosa, porém, após aproximadamente 50 minutos de reanimação e com procedimentos de suporte avançado de vida, a vítima não resistiu e faleceu no local.

O motorista identificado como Marcos, com 29 anos, apresentava escoriações e estava muito nervoso, perambulando pela cena. Ele foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para maiores exames.

A via no sentido de Taguatinga chegou a ser interditada.

As informações são do CBMDF