Motociclista tem mão esmagada em acidente com caminhão no Lago Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu essa ocorrência na tarde desta sexta-feira (17) empenhando duas viaturas e oito militares

Um motociclista teve esmagamento da mão direita em acidente envolvendo caminhão, na EPDB próximo à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, frente ao Gilberto Salomão, no Lago Sul. O condutor do caminhão do tipo caçamba de cor branca, de 22 anos, saiu ileso. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu essa ocorrência na tarde desta sexta-feira (17) empenhando duas viaturas e oito militares.

A equipe de socorro chegando ao local se deparou com uma motocicleta Honda CG 160 de cor preta, conduzida pelo senhor Walker, 29 anos, que se envolveu em uma colisão com um caminhão. A vítima foi atendida e transportado pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) apresentando laceração com esmagamento na mão direita e estava consciente, orientado e estável. A motocicleta ficou aos cuidados da PMDF.