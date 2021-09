Acidente no Gama entre carro e moto deixa ferido

O motoqueiro, Diego, de 28 anos, teve uma fratura exposta na perna esquerda, mas estava consciente e estável

Na noite da última sexta-feira (17), ocorreu um acidente entre um carro e uma moto. A colisão aconteceu na saída do Gama, próximo a entrada do posto Sayonara.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motoqueiro, Diego, de 28 anos, teve uma fratura exposta na perna esquerda, mas estava consciente e estável e foi encaminhado para o Hospital Regional do Gama (HRG).

O motorista do carro, Elielson, também de 28 anos, não se feriu.

As informações são do CBMDF