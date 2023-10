Atirador é capturado suspeito de matar homem e deixar dois feridos com disparos de arma de fogo na Ceilândia

O suspeito, que estava portando munições e drogas, foi detido e conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia (DP)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve na noite deste domingo (15), o suspeito do assassinato de um homem e dos ferimentos a outros dois, ocorridos na QNO 19 em Ceilândia. O crime, que envolveu disparos de arma de fogo, mobilizou policiais militares do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 28).

Após receberem um chamado sobre os disparos, policiais do 10º Batalhão chegaram à QNO 19 e encontraram um homem sem vida e dois outros feridos. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento médico aos feridos e os encaminhou para o hospital.

Enquanto as equipes de socorro atendiam às vítimas, o suspeito, residente da mesma região, foi localizado pelo Gtop 28 na Praça da Bíblia pouco tempo após o crime.