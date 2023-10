Homem é preso suspeito de ameaçar vizinhos com arma caseira e facão na Estrutural

O suspeito foi detido imediatamente e a vítima foi conduzida à 8ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi formalmente registrado o flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Na noite deste domingo (15), por volta das 21h30, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) foram chamados para intervir em uma denúncia de ameaça na Rua 24, na Estrutural. Segundo relatos, um homem estava ameaçando seus vizinhos com uma arma caseira e um facão.

Ao chegarem à quadra 21, os policiais encontraram uma mulher que havia sido ameaçada pelo suspeito. Após informações de testemunhas, os agentes se dirigiram até a residência do homem em questão.

Após uma breve negociação, o suspeito permitiu a entrada da equipe do Gtop 35 em sua casa e indicou onde estavam guardadas a arma caseira de calibre 12 e o facão.